Ermeni asıllı vatandaşların yaşantılarını yansıtan müze kuruldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ermeni cemaati ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının destekleriyle, Ermeni asıllı vatandaşların yaşantılarını yansıtan "Musadağ Müzesi" kuruldu.

05.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:02
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ermeni cemaati ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının destekleriyle, Ermeni asıllı vatandaşların yaşantılarını yansıtan "Musadağ Müzesi" kuruldu.
Vakıflı Mahallesi'nde kurulan müzede, Ermeni asıllı vatandaşların geleneksel kıyafetleri, ev eşyaları ve dini ayinlerde kullandıkları birçok farklı materyal sergileniyor.
Proje Koordinatörü Lora Çapar, kaybolmaya yüz tutan kültürlerini ayakta tutmak ve kayıt altına almak için Musadağ Müzesini kurduklarını söyledi.
Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nin, sadece doğal güzellikleriyle değil kültürüyle de dikkati çekmesi gerektiğini belirten Çapar, "Ermeni kültüründe Vakıflı köyünün farklı bir yeri var. Bu köye özel bir dil var. Bu dilde söylenmiş, buraya özel şarkılar ve gelenekler var. Bu yüzden kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterdik ve müzeyi kurduk." diye konuştu.
Çapar, mahalleye gelen ziyaretçilere, Ermenilerin kültürel faklılıklarının yanı sıra diğer toplumlarla ortak yönlerini anlatmayı hedeflediklerini ifade etti.
Müzede obje ve koleksiyondan ziyade hikaye odaklı bir çerçeve izlediklerini dile getiren Çapar, şunları kaydetti:
"Çünkü buranın bir hikayesi var, insanların yaşam hikayeleri var. Bunların üzerine projeyi hayata geçirdik. Dini gelenekleri anlatırken din vitrininin içine ayinlerde kullanılan kıyafetleri ve ufak objeleri koyduk. Vakıflı köyüne özgü bir geleneğimiz var. Yaşlılarımız şarkı defteri tutar. Günümüze kadar ulaşan şarkılarımız var. Elimizde 100 yıldan daha eski geleneklerimizi yansıtan örnekler var, bunları da sergiliyoruz." Ermeni asıllı vatandaşların yaşantılarını yansıtan müze kuruldu

Kaynak: AA

Etiketler: Samandağ, Hatay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump’ı dövmeye kalktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Irak’ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Haber
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Ukrayna’da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Haber
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Haberler››Güncel››Ermeni asıllı vatandaşların yaşantılarını yansıtan müze kuruldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:57: Zeynep'i öldüren boksör erkek arkadaşı tutuklandı - Haber 20:57: Kırıkkale'de iki trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Haber 20:53: Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı - Haber 20:53: Libya'dan "Hafter'e destek veren ülkelerden hesap soracağız" açıklaması - Haber 20:51: FLAŞ - Haber 20:34: Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı - Spor 19:59: ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı - Haber 19:33: Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor - Haber 18:05: Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi - Haberler 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber