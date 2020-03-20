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Ermeni cemaatinin Kayseri'deki ayini iptal edildi

KAYSERİ'de, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde bugün yapılması planlanan 'Miçing Ayini' koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

20.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:56
Ermeni cemaatinin Kayseri'deki ayini iptal edildi

KAYSERİ'de, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde bugün yapılması planlanan 'Miçing Ayini' koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Kayseri 'de Anadolu'nun en eski Ermeni kilisesi olan Caferbey Mahallesi'ndeki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'ndeki 'Miçing Ayini', Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar ile iptal edildi. Patriklik tarafından yayımlanan 9 maddelik karar dizisine göre, Türkiye'deki tüm kiliselerde her çeşit toplantı ve faaliyet ikinci bir emre kadar askıya alındı.

MİÇİNG AYİNİ NEDİR?

Miçing kelime itibariyle 'ortanca' anlamına gelir. 49 gün süren Paskalya orucunun ortasına denk gelen günde yapılan Miçing Ayini bayram havasında kutlanır. 2013 yılında Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin resmi olarak ibadete açıldığı günden bu yana, Ermeni cemaati her yıl Miçing Ayini'ni Kayseri'de icra etmektedir. Çoğunluğu İstanbul'dan gelen cemaat, Kayseri'de ibadetini yaptıktan sonra İskenderun ve Hatay'daki kiliselerde ibadete devam etmektedir.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Kayseri, Güncel

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