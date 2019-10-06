Ermeni dövüşçü, Türk dövüşçüyü boğarak öldürmeye çalıştı!

Sosyal medyada paylaşılan dövüş sahnesi izleyenleri dehşete düşürdü. Ermeni dövüşçü Rafael Abrahamyan ve Türk dövüşçü Batuhan Akduman arasında bir müsabaka gerçekleşti. Müsabaka esnasında Abrahamyan, Türk dövüşçü Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı.

TÜRK SPORCU FENALAŞARAK BAYILDI

Hakem araya girdiyse de başarılı olamadı. Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı.

ERMENİ SPORCUDAN RAHAT TAVIRLAR

Hazır bekleyen sağlık ekipleri kendinden geçen sporcu Akduman'a müdahale ederken, Rafael Abrahamyan isimli sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlar dikkatlerden kaçmadı.