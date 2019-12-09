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Ermeni halk dansları topluluğu 40. yıl gösterisine hazırlanıyor

Anadolu ve Ermeni halk dansları topluluğu Maral Müzik ve Dans Topluluğu, 40. yıl gösterisine hazırlanıyor.

09.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:50
Anadolu ve Ermeni halk dansları topluluğu Maral Müzik ve Dans Topluluğu, 40. yıl gösterisine hazırlanıyor.
Kongre Merkezi'nde 15 Aralık'ta sahne alacak topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Garbis Çapkan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 1980 yılında kurulan grubun, pazar günü gerçekleştireceği sahne gösterisiyle 40. yılını kutlayacağını söyledi.
Çapkan, 180 kişiden oluşan Maral Müzik ve Dans Topluluğu'nun, cemaatlerinin tek grubu olduğunu belirtti.
Türkiye'de kendi kültürlerini rahatça yaşayabilmekten mutluluk duyduklarını anlatan Çapkan, "Ülkeler, kültürler var oldukça var olduğunu hissettiriyor. Biz de bu kültürümüzü 40 yıldır sürdürüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pazar günkü gösteri için özel bir hazırlık yaptık. Ermenistan'dan 12 kişilik özel bir orkestra ekibi geldi. 15 gün bizimle prova yapacaklar. Maral amatör bir topluluk. Dansçılarımızın çoğu öğrenci. Zamanlarının çoğunu büyük bir özveriyle burada geçiriyorlar. Birlikte bir şeyler yapıyoruz. Umarız uzun yıllar bu birliktelik devam eder." diye konuştu.
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecekleri gösterinin kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Çapkan, şunları söyledi:
"Belediyelerden büyük bilboard desteği aldık. İstanbul'un çeşitli yerlerinde bu bilboardlarımız asılı. Başvurduğumuz her kurum bize destek veriyor. Her ne kadar amatör olsak da çalışma sistemimiz profesyonelce. Ciddi bir disiplin içinde çalışıyoruz. 15 Aralık Pazar günü İstanbullu tüm sanatseverleri gösterimize bekliyoruz. Koltukları boş bırakmasınlar."
"Sahnede olmak çok güzel"
Maral Müzik ve Dans Topluluğu'ndan dansçı Harman Biberyan da 20 yıldır grupta yer aldığını anlattı.
40. yıllarını kutlamanın heyecanını yaşadığını dile getiren Biberyan, "Amatör bir ekibiz ama profesyonel bir ruhla çalışıyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu grubun devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 40. yılımızı çok özel bir gösteri ile kutlayacağız inşallah. 20 yıldır dans etmeme rağmen hala ilk günkü gibi çok heyecanlıyım. Aynı tutkuyu içimde beslemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Dansçı Nayra Markaroğlu ise Maral grubunun 40'ıncı, kendisinin ise topluluktaki 20. yılını kutladığını aktardı.
Grubun 20 yıl içinde çok iyi bir yere geldiğini ifade eden Markaroğlu, "Grubun geldiği noktayı görmek beni çok mutlu ediyor hem kültürümüzü sahnede yaşatmak hem de her yıl güçlenerek sahneye çıkmak bizim için mutluluk verici. Biz her gün burada prova yapıyoruz kimse görmüyor. Bizi gördükleri gün sahnedeki gündür. Bu da bizim için çok heyecan verici. Sahnede olma duygusu çok güzel." şeklinde konuştu.
Ermeni halk dansları topluluğu 40. yıl gösterisine hazırlanıyor

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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