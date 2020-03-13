ERMENİ KİLİSESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy'deki Ermeni kilisesinde dezenfekte çalışması yaptı.
13.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:59
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy 'deki Ermeni kilisesinde dezenfekte çalışması yaptı.İBB tarafından oluşturulan "Coronavirüs Timi" kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarını dezenfekte ediyor. Bu kapsamda Bakırköy'de bulunan Bakırköy Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler, Sağlık Bakanlığı'ndan antiseptik ve dezenfektan ruhsatı olan, cilde sürülmesinde sakınca olmayan, dakikalar içerisinde bütün virüsleri ve patojenleri öldüren yerli üretim dezenfektan ile kilisedeki ortak kullanım alanlarını koronavirüse karşı dezenfekte etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKilise ayin salonunun dezenfekte edilmesiKilisenin diğer bölgelerinin dezenfekte edilmesi- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy, Güncel
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