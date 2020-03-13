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Ermeni Kilisesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy'deki Ermeni kilisesinde dezenfekte çalışması yaptı.

13.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:02
Ermeni Kilisesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy 'deki Ermeni kilisesinde dezenfekte çalışması yaptı.

İBB tarafından oluşturulan "Coronavirüs Timi" kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarını dezenfekte ediyor. Bu kapsamda Bakırköy'de bulunan Bakırköy Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler, Sağlık Bakanlığı'ndan antiseptik ve dezenfektan ruhsatı olan, cilde sürülmesinde sakınca olmayan, dakikalar içerisinde bütün virüsleri ve patojenleri öldüren yerli üretim dezenfektan ile kilisedeki ortak kullanım alanlarını koronavirüse karşı dezenfekte etti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bakırköy, Güncel

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