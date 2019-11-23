Haberler » Güncel » Ermeni Kilisesi, müze olarak hizmet verecek - Haber

Ermeni Kilisesi, müze olarak hizmet verecek

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Surp Asdvadzadzin Kilisesi'nde geçtiğimiz yıl başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

23.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:20Ermeni Kilisesi, müze olarak hizmet verecek
'ın ilçesinde bulunan Surp Asdvadzadzin Kilisesi'nde geçtiğimiz yıl başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 19. yüzyılın başlarında inşa edilen Ermeni Kilisesinde devam eden restorasyon çalışmalarında büyük mesafe kat edildi.
Bölgenin en büyük kiliseleri arasında yer alan Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra Gürün Belediyesine devredilecek ve kent müzesi olarak kullanılacak.
Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından kullanılan kilisede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 3 milyon 984 bin liraya restore edilecek olan yapı bir dönem cezaevi, sinema, depo ve düğünlerin yapıldığı mekan olarak değerlendirilmiştir. 19. yüzyıldan kalan yapının ayağa kaldırılarak ilçemiz mimarisinin güzelleştirilmesi ve aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışmalar devam ediyor. 2 bin 615 metrekarelik alan, restorasyondan sonra kent müzesine dönüştürülecek ve kültürel amaçlı etkinliklerimizin yapıldığı güzide mekanlardan birisi olarak kullanılacaktır" dedi.
"KAZANAN GÜRÜN'ÜMÜZ OLACAK"
Gökpınar Gölü, Şuğul Kanyonu ve tarihi konaklarıyla ön plana çıkan Gürün'ün kent müzesi projesi kapsamında bir değerinin daha olacağını belirten Başkan Çiftçi, "İnşallah kazanan Gürün'ümüz olacak. Tarihi kilisemizin restore edilerek ilçemize kazandırılmasını sağlayan Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, yardım ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Milli Savunma Komisyon Başkanı hemşehrimiz İsmet Yılmaz'a ilçemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(Fatih Tabur/İHA)

Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:52 Tehdit ettikleri çiftçilerin yerine yaklaşık 3 milyon lira kredi kullanmışlar
10:51 Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" - "Kırlara Doğru" klibi (3)
10:50 İmamoğlu, 5 ay sonra imar müdürünü değiştirdi
10:50 Bin parçalı seramik panoyu 1 yılda tamamladı
10:46 Bolu'da Bahçeşehir Koleji'ne büyük ilgi
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
11:00 İmamoğlu, bir vaadini daha gerçekleştiriyor: 30 bin İstanbullu üniversite öğrenisine yıllık 3200 TL burs verilecek
23.11.2019 10:53:18