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Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi

Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi Yeni tip korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla Ermeni Patrikhanesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

23.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:46
Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla Ermeni Patrikhanesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Korona virüs salgını nedeniyle diğer ibadethaneler gibi geçici olarak kapatılan Ermeni Patrikahanesi, hijyen ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Yapılan dezenfekte çalışmasında Patrikhanenin içi ve dışı kapsamlı bir şekilde ilaçlandı. Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi
Etiketler : Genel

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