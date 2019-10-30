Haberler » Dünya » 'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?

"Ermeni soykırımı" iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?

ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul ederken bugüne kadar 31 ülke Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıdı.

30.10.2019 16:07
ABD Temsilciler Meclisi'nin "Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Ankara'nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu'undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını "soykırım" olarak resmen kabul eden ülke sayısı ise 31.

"Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan ülkeler; Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
17:52 ABD Temsilciler Meclisi kararının ardından Türkiye'yi ne bekliyor?
17:37 Lübnan'da son durum: Cumhurbaşkanı Hariri'nin istifasını kabul etti, kabine göreve devam edecek
17:15 Boğaz'ın yetkilerinin İBB'den Saray'a devredilmesine ilişkin İmamoğlu'dan ilk açıklama
17:07 Boğaz'ın yetkilerinin İBB'den Saray'a devredilmesine ilişkin İmamoğlu'dan ilk açıklama
16:55 Paris metrosunda bilet denetçilerinden kaçan adam raylarda koştu
16:22 Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Suudi Arabistan'ın reklam panosuna itiraz
16:11 Belçikalı politikacının sözleri 'ırkçılık' tartışmasına yol açtı: 'Bazı mahalleler diğer gruplar...
30.10.2019 18:31:41