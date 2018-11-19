Ermeni Tırlarına Türkiye'den Çalışma İzni Verildiği" İddiaları

Türkiye
'nin Bakü
Büyükelçiliği, Ermenistan
'a ait tırlara Türkiye'den çalışma izni verildiğine dair iddiaları yalanladı.
Büyükelçiliğin konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'nin Ermenistan tırlarına sınırını açtığı yolunda bazı haber sitelerinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde Ermenistan vatandaşlarına çalışma vizesi verilmesi ve bu sayede Ermenistan kayıtlı tırların Trabzon
limanından faydalanması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey
, Türkiye'nin yılda 400 Ermenistan tırına Trabzon limanı üzerinden dünyaya açılma izni verdiğini iddia etmişti.
Trabzon,Bakü,Ermenistan,Türkiye
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:09