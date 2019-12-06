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Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler

Ermenistan'da yayın yapan "Western Armenia" adlı televizyon kanalında yayınlanan bir haberde Iğdır, Van, Rize, Trabzon ve Bitlis gibi şehirler "Batı Ermenistan toprağı" olarak nitelendirildi.

06.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:09

Western Armenia (Batı ) TV kanalında skandal ifadeler kullanıldı.

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Western Armenia TV'de yayınlanan bir haberde "Batı Ermenistan'ın Iğdır şehri" ifadelerinin kullanılmasına sert tepki gösterdi.

"AÇ TAVUK KENDİSİNİ DARI AMBARINDA GÖRÜRMÜŞ"

Sinan Oğan, Iğdır'dan "Batı Ermenistan" diye bahseden haber için "Aç tavuk kendisini darı ambarında görürmüş... Karabağ'ı işgal edip, gözünü Iğdır'a dikenler Andraniklerin kulağının nasıl kesildiğini çabuk unutmuşa benziyorlar" ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMU HABERİNDE BİRÇOK TÜRK ŞEHRİ ERMENİ TOPRAĞI GÖSTERİLDİ

Öte yandan aynı kanal, hava durumu haberlerinde Bitlis, Muş, Van, Mardin, Adana, Trabzon ve Rize gibi Türk şehirlerini de Batı Ermenistan toprağı olarak gösterdi.

Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler

Sinan Oğan, Ermenistan, Iğdır, TV, Güncel


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