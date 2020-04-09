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Ermenistan'a tıbbi yardım gönderen Çin'e 'Ağrı' tepkisi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin, salgınla mücadele kapsamında Ermenistan'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

09.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:36
Ermenistan'a tıbbi yardım gönderen Çin'e 'Ağrı' tepkisi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin, salgınla mücadele kapsamında Ermenistan 'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Çin'in gönderdiği yardım malzemesinin üzerinde yazan not sosyal medyadan tepkilere neden oldu.

Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım kutularındaki imalı mesajda, "Dostluğumuz Ağrı Dağı'ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun" ifadeleri yer aldı. Çin'den Ermenistan'a gönderilen malzemeler arasında 120 adet suni solunum cihazı, 2 oksijen istasyonu, 60 bin adet test, 60 bin tıp maskesi, 280 bin koruyucu maske, 20 bin koruyucu gözlük, 100 bin koruyucu kıyafet ve ilaç yer aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Ermenistan, Dünya
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