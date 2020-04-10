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Ermenistan'a yardım gönderen Çin'e 'Ağrı Dağı' tepkisi

TÜRKİYE Azerbaycan Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Çin'in Ermenistan'a gönderdiği sağlık malzemeleri üzerinde Ağrı Dağı adının yer almasına "Çin hükümeti, bu hareketi ile Ermenistan'ı kendilerine dost, Türkiye'yi ise düşman ilan etmiştir" diyerek, tepki gösterdi.

10.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:07
Ermenistan'a yardım gönderen Çin'e 'Ağrı Dağı' tepkisi

TÜRKİYE Azerbaycan Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Çin'in Ermenistan'a gönderdiği sağlık malzemeleri üzerinde Ağrı Dağı adının yer almasına "Çin hükümeti, bu hareketi ile Ermenistan'ı kendilerine dost, Türkiye 'yi ise düşman ilan etmiştir" diyerek, tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle Çin, Ermenistan'a yardım kolileri gönderdi. Koliler üzerinde yer alan "Dostluğumuz Ağrı Dağı'ndan daha yüksek ve Yangtze Nehri'nden daha uzun olsun" ifadesine Türkiye Azerbaycan Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, tepki gösterdi. Ünsal, "Çin devletinin, yaptığı bu hareketle Türkiye sınırlarında bulunan Ağrı Dağı'nı Ermenilere aitmiş gibi göstermesi kabul edilir bir hareket değildir. Ağrı Dağı Türk sınırları içinde özbeöz Türk dağıdır. Yıllardan beri Ağrı Dağı'nda gözü olan Ermenilere Ağrı Dağı adı hatırlatma yapılarak, yardım kolisi göndermek Türkiye sınırlarına kabul edilemez hakarettir. Türk Dışişleri Bakanlığı bu konuda Çin büyükelçisini çağırarak, gereken tepkiyi vermelidir. Çin devleti yaptığı bu hatadan dolayı Türkiye'den derhal özür dilemelidir" diye konuştu. Ünsal, "Çin hükümeti bu hareketi ile Ermenistan'ı kendilerine dost, Türkiye'yi ise düşman ilan etmiştir. Şu bilinmeli ki Ermenilerin gözü ne kadar Ağrı Dağı'nda olursa olsun, ne kadar paralarına Ağrı Dağı'nın resmini koysalar da Ağrı Dağı Türk milletinin bir toprak parçası ve dağıdır. Ermenilere verilecek bir tek çakıl taşımız bile yoktur. Çin devleti yaptığı bu hatadan dolayı Türkiye'den derhal özür dilemelidir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Ağrı Dağı, Türkiye, Güncel
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