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Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermenistan ordusunun ateşkesi bozmasıyla çatışma başladı. Çatışmada, 1 Ermeni askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

24.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:41
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü

Ermenistan- Azerbaycan cephe hattında Ermenistan ordusunun ateşkesi bozmasıyla çatışma başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun cephe hattının Goranboy ili yönünde ateşkesi ihlal ederek provokasyon girişiminde bulunduğu bildirildi.

1 ERMENİ ASKER ÖLDÜ

Provokasyon girişiminin Azerbaycan ordusunca önlendiği, Ermenistan ordusundan bir askerin çatışmada öldüğü ifade edildi. Ölen askerin cesedinin yaklaşık 24 saattir mevziler arasındaki bölgede kaldığı, çatışmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, cephe hattında durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan tarafı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Azerbaycan, Güncel

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