Sınır komşumuz Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Ermenistan 'da da görüldü. Türkiye 'nin sınır komşularından; İran, Irak, Azerbaycan, Yunanistan, Gürcistan'da görülen virüs şimdi de kuzey doğu sınır komşumuz Ermenistan'a sıçradı. Ermenistan Başbakanı resmi sosyal medya hesabı üzerinden ülkede ilk vakaya rastlandığını duyurdu.

İRAN'DAN DÖNEN BİR ERMENİ'DE RASTLANDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ta eşiyle birlikte İran'dan Erivan'a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.

6'NCI SINIR KOMŞUMUZA VİRÜS BULAŞTI

Çin'de ortaya çıkan ve 2 bin 975 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan virüs büyük bir hızla dünyaya yayılırken Türkiye'nin 6 komşusu virüsün görüldüğü ülkelerden oldu. Katil virüs şu ana dek komşularımızdan; İran, Irak, Azerbaycan, Yunanistan, Gürcistan ve Ermanistan'da görüldü.

ÇİN'DE 2 BİN 872 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 872'ye, Kovid-19 vaka sayısı da 79 bin 824'e ulaştı.

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851'e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856'ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625'e yükseldi.

Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34'ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 43

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sınır komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da toplam vaka sayısı 593'e ulaşırken 43 kişi de hayatını kaybetti. Öte yandan Türkiye, koronavirüs salgını sebebiyle İran'la tüm yolcu ve kargo uçuşlarını çift yönlü durdurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.