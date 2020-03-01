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Ermenistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu.

01.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:54Ermenistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Başbakanı Nikol Paşinyan, 'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu.
Paşinyan, üzerinden yaptığı açıklamada, bir süre önce 'dan gelen 29 yaşındaki Ermenistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.
Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Paşinyan, "Maalesef ilk teyit edilmiş vakayı yaşadık. Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor." ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Ermenistan, Facebook, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

1.03.2020 12:57:52