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Ermenistan'da rus askeri üssünün bulunduğu havaalanında yangın

Ermenistan'da Rus askeri üssünün bulunduğu havaalanında yangınErmenistan, (DHA)- Ermenistan'ın başkenti Erivan'da havaalanındaki bir hangarın çatısında yangın çıktı.

04.11.2019 16:36
Ermenistan'da Rus askeri üssünün bulunduğu havaalanında yangın
Ermenistan, (DHA)- Ermenistan'ın başkenti Erivan'da havaalanındaki bir hangarın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale için havaalanında sevk edildi.
Başkent Erivan'da yer alan Rus askeri üssünün de bulunduğu Erebuni Havaalanı'ndaki bir hangarın çatısında yangın çıktı. Hızla yayılan yangına müdahale için 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri olay yerine sevk edildi. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklandı.
Ermenistan'da rus askeri üssünün bulunduğu havaalanında yangın

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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