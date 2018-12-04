Ermenistan'da Su-25 Savaş Uçağı Düştü

MOSKOVA (AA) – Ermenistan
ordusuna ait Su-25 savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Ria ajansına göre, sabah saatlerinde iki pilotla eğitim uçuşu yapan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağının Maralik kenti yakınlarında dağlık alana düştüğü ifade edildi.
Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, düşen uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Sabah,Ermenistan
04 Aralık 2018 Salı 15:46