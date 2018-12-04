Ermenistan'da Su-25 Tipi Jet Uçağı Düştü: 2 Pilot Öldü

Ermenistan
'da Su-25 tipi jet uçağı düştü. Kazada 2 pilotun öldüğü belirlendi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Su-25 tipi jet uçağının mahalli saatle sabah 10.20'de Gyumri havalimanından eğitim uçuşu için havalandıktan 15 dakika sonra radardan kaybolduğunu söyledi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Artsrun Hovhannisyan, yaptığı açıklamada "Uçak Maralik kasabasın yakınındaki dağlara çarptı" dedi.
Hovhannisyan daha sonra Facebook
hesabından uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini, uçağı pilotları Yarbay Armen Babayan ile Binbaşı Movses Manukyan
'ın hayatını kaybettiğini belirtti. - ERİVAN
Pilot
04 Aralık 2018 Salı 14:22