Ermenistan'daki Erken Genel Seçim

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:56



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:56

Ermenistan'daki seçimleri izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri, seçimin temel özgürlüklere saygılı şekilde yapıldığını, seçimlere hile karıştırılmadığını açıkladı.AGİT gözlemcileri, Ermenistan'da dün yapılan ve Geçici Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki "Benim Adımım" ittifakının ezici galibiyetiyle sonuçlanan erken genel seçim sonrası ilk değerlendirmelerine yönelik açıklama yaptı.Açıklamada, "9 Aralık erken genel seçimi temel özgürlüklere saygılı şekilde yapıldı ve seçim sistemindeki reformlarla korunması gereken geniş halkın güvenini kazandı." ifadesi yer aldı.Seçim öncesindeki açık tartışmalar sayesinde canlı bir kampanya dönemi geçirildiği belirtilen açıklamada, "Oy satın alma ve seçmene baskı gibi kötü olayların genel olarak yaşanmaması, gerçek bir rekabete izin vermiştir. Yeterli düzenlemelerin, hesap verebilirliğin ve şeffaflığın olmaması nedeniyle kampanyaların finansmanının dürüst şekilde yapılması ilkesi ise zedelenmiştir." denildi.AGİT seçim gözlem ekibi, genel olarak seçim gününün sakin geçtiğini belirtti.Meclisteki koltuk dağılımı şekilleniyorÖte yandan, seçim sonrası parlamentodaki koltuk dağılımının kesin olmamakla birlikte şekillendiği belirtiliyor. Buna göre, Paşinyan'ın Toplumsal Sözleşme Partisinin ana omurgasını oluşturduğu Benim Adımım ittifakı 88, iş adamı Gagik Tsarukyan liderliğindeki Müreffeh Ermenistan Partisi 26 ve Edmon Marukyan öncülüğündeki Aydınlık Ermenistan Partisi de 18 koltuğa sahip olacak.Benim Adımım ittifakı oyların yüzde 70,4'ünü, Müreffeh Ermenistan Partisi yüzde 8,2'sini ve Aydınlık Ermenistan Partisi yüzde 6,3'ünü almıştı.Ermenistan'ın karmaşık bulunan seçim yasalarına göre, mecliste en az 101, en fazla 200 milletvekili bulunması ve meclisin en az yüzde 30'unu muhalefetin oluşturması gerekiyor. Milletvekili sayısı ve dağılımı da bu şartlar göz önünde bulundurularak ve seçim bölgelerindeki oy oranlarına göre özel hesaplanıyor.Şu an kesin olmayan hesaplamalarda, 5 yıllığına seçilen yeni mecliste 132 milletvekili bulunması öngörülüyor. Paşinyan'ın 88 milletvekiliyle mecliste ilerleyen günlerde yapılacak oylamada başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Daha sonra hükümetini kuracak olan Paşinyan'ın yasama ve yürütmede elinin çok rahat olacağı belirtiliyor."Savaşımız yeni başlıyor"Ermenistan'da 9 Aralık'taki erken genel seçimde 9 parti ve 2 ittifak yarıştı. Uzun yıllardır ülkede iktidarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi ile Taşnak Partisi, yüzde 5'lik seçim barajının altında kalarak meclise giremedi.Cumhuriyetçi Parti, seçim sonrasında Paşinyan'ı "nefret ve korku yaymakla" suçladı. Partinin Sözcüsü Eduard Şarmazanov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu seçimlerin eşi benzeri görülmemiştir. Çünkü şu anda iktidarda olan rejim, ülkeye nefret ve korku yaymak için elinden geleni yapmıştır." dedi.Kendilerine oy veren yaklaşık 60 bin seçmene teşekkür eden Şarmazanov, Paşinyan'ın halk arasında "iyiler ve kötüler" nitelemesiyle bölücülük yaptığını söyleyerek, "Savaşımız yeni başlıyor." ifadesini kullandı.Seçimde kayıtlı yaklaşık 2,5 milyon seçmenin yüzde 48,6'sı sandık başına gitmişti. Bu oran önceki seçimde yüzde 60 civarındaydı.