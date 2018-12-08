Ermenistan'ın Eski Cumhurbaşkanı Tutuklandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:25



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:25

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan 2008 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz etmesi sonucu başlayan ve 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar sebebiyle tutuklandı.Ermenistan Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ı 2008 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz etmesi sonucu başlayan ve 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar sebebiyle tutukladı. 1998-2008 yılları arasında Ermenistan'da Cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan dava sürecinde tüm suçlamaları reddetmişti. Koçaryan hakkında Erivan Genel Hukuk Mahkemesi tarafından temmuz ayında tutuklama kararı verilmişti. Koçaryan daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.Ermenistan'da 2008'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz nedeniyle gösteriler düzenlenmiş, 1 Mart 2008'de çıkan olaylarda da 2'si polis 10 kişi hayatını kaybetmişti. - MOSKOVA