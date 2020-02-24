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Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti

Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

24.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:54Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
Ermenistan- sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, Ermenistan ordusunun havan topu ve diğer büyük çaplı silahlarla açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan İbrahim Veliyev isimli askerin şehit düştüğü ifade edildi.
Azerbaycan ordusunun açılan ateşe karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusundan bir askerin öldürüldüğü, bir subayın da yaralandığı kaydedildi.

Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

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