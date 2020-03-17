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Ermenistan ve Azerbaycan'da koronavirüs vakalarında artış

Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayı 72'ye, Azerbaycan'da 27'ye yükseldi.

17.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:38
Ermenistan ve Azerbaycan'da koronavirüs vakalarında artış
Ermenistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayı 72'ye, Azerbaycan 'da 27'ye yükseldi.
Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Daha önce 1 hastanın iyileştiği Ermenistan'da Kovid-19'a yakalanan hasta sayısı 72'ye çıktı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid 19 karargahından yapılan açıklamada da 6 artışla virüs tespit edilen kişi sayısının 27'ye yükseldiği belirtildi.
Azerbaycan'da virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de iyileşmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Azerbaycan, Ermenistan, Sağlık

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