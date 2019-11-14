Haberler » Dünya » Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi - Haber

Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında, Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi. Terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda, Yunanistan ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti.

14.11.2019 00:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:07

ABD'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında karşıtı gösteri düzenledi.

FETÖ MENSUPLARI DA PROTESTOYU DESTEKLEDİ

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), tarafından öncülük edilen protestoya, PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destek ile bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı.

Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da desteklediği ve terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda, ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti.

AA MUHABİRİ HAKARETE UĞRADI

Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a gelmişti.

Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığı, ABD'nin yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi ve iki ülke arasındaki ticari hacmi arttırmak konularının ele alındığı belirtildi.

Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: AA


Son Dakika Dünya Haberleri
00:16 Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlama: En az 9 yaralı
00:01 Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi
23:46 ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli
23:43 Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
23:39 Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde
00:01 Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi
22:18 Boris Johnson, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı: Burada ne işiniz var?
20:43 ABD Başkanı Trump, "S-400'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi
18:09 KKTC Başbakanı Ersin Tatar şüpheye düştü, Interpol'e sordu: Aranıyor muyum?
17:43 Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki: Saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:08 Son dakika: Trump-Erdoğan görüşmesi bitti, iki lider basın toplantısı düzenliyor
14.11.2019 00:33:18