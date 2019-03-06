Ernst And Young'dan Kripto Para Vergisi Hesaplayan Program

Kaynak: DHA

– Birleşik Krallık merkezli uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young LLP (EY) ABD'deki müşterilerinin yaptıkları kripto para işlemleri ve varlıkları için ödenmesi gereken vergiyi hesaplayan bir rogram geliştirdi.EY'nin Crypto-Asset Accounting and Tax (CAAT) isimli programı, kripto para birimleri işlemlerinin muhasebe ve vergi işlemlerini hesaplamada kullanılırken, şirketin söz konusu teknolojiyi ve ilgili patentlerini Temmuz 2018'de ABD merkezli Elevated Consciousness'dan satın aldığı belirtildi.CAAT programı, birden fazla kripto para cüzdanı ve borsaya bağlanarak kripto para birimleri işlemlerine daha fazla görünürlük sağlıyor. Bütün ana kripto para borsalarından veri toplayarak, söz konusu verileri diğer verilerle birleştiren CAAT, sonrasında ABD Vergi Dairesi'ne uygun olarak kripto para birimlerine ilişkin vergilerin hesaplanması için gerekli rapor ve göstergeleri hazırlıyor.EY'in söz konusu teknolojiyle, Bitcoin gibi kripto para varlığı olan kurumsal müşterilere hizmet vermeyi amaçladığı belirtilirken, teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla CAAT'in kripto para birimleri kabul eden şirketlerde de kullanılabileceği öngörüsü yapıldı. - İstanbul