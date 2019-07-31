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Eroğlu Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

31.07.2019 14:13 Eroğlu Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Görüşme, Irak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Bağdat'a bu sabah gelen Eroğlu, Cumhurbaşkanı Salih'ten önce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmüştü.

Veysel Eroğlu'nun Bağdat'ta ayrıca Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

Eroğlu'nun Iraklı yetkililerle görüşmesinde temel gündem maddesini iki ülke arasındaki su meselesi oluşturuyor.

Veysel Eroğlu, Berhem Salih, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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