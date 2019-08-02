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Eroğlu mahallesi'ne 40 bin metrekarelik kilit parke taşı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve Kula Belediyesi işbirliğinde, Kula'nın Eroğlu Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işine başladı.

02.08.2019 15:44 Eroğlu mahallesi'ne 40 bin metrekarelik kilit parke taşı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve Kula Belediyesi işbirliğiyle, Kula'nın Eroğlu Mahallesi'nde de altyapı çalışmalarının tamamlanması ile üst yapı işine başlandı.

24 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenen Eroğlu Mahallesi şimdi ise modern bir üst yapıya kavuşuyor. 40 bin metrekarelik kilit parka taş döşemesi yapılan Eroğlu'nda çalışmaları yerinde inceleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, vatandaşlarla istişarede bulunarak çalışmaların kısa bir sürede tamamlanacağı müjdesini verdi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kula, Güncel

Kaynak: Bültenler

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