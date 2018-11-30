Eroin İçin Para Lazımdı " Dedi, Bir Kadını Böyle Gasp Etti

30 Kasım 2018 Cuma 13:46



30 Kasım 2018 Cuma 13:46

İstanbul Tuzla'da eroin bağımlısı şahıs, bir kadına bıçak çekerek aracını gasp etti. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, "Eroin için para lazımdı o nedenle yaptım" dedi. Yaşanan dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Tuzla'da 21 Kasım 2018 günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, A.K. isimli kadın bir marketten alışveriş yaparak otomobiline bindi. İddiaya göre, bu sırada aniden yan kapıyı açan bir kişi içeri girdi. A.K.'nin vücuduna bıçak dayayan saldırgan para istedi. A.K. ise panik içinde araçtan kendini attı. Bunun üzerine saldırgan şoför koltuğuna geçerek araçla birlikte olay yerinden uzaklaştı. A.K.'nin polise giderek giderek yaşadığı dehşeti anlatması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda aracı gasp eden saldırganın isminin Kemal B. (44) olduğunu belirledi. Kemal B.'yi arayan ekipler A.K.'ye ait aracı bir sitede çalışır vaziyette buldu. araçta A.K.'nin çantasını bulan ekipler içinden herhangi bir şeyin alınmadığını gördü. Yapılan çalışmaların devamında Kemal B. Tuzla'da yakalandı. Gözaltına alınan Kemal B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben eroin bağımlısıyım. O akşam eroin almam gerekiyordu. Param yoktu. Market çevresinde dolanırken, bir kadının aracına bindiğini gördüm. Aracına bindiği sırada yanına bindim. Kadın aşağı inince çevredekilerin tepkisini görerek korkuya kapıldım ve araca binerek uzaklaştım" dediği öğrenildi. Kemal B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken araç ve çanta da A.K.'ye teslim edildi.(İHA)