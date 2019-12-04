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Eroin ve sentetik hap ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre illerden uyuşturucu getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi.

04.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:12Eroin ve sentetik hap ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre illerden uyuşturucu getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre illerden uyuşturucu geçirileceği bilgisi alarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında R.A., M.G., ve F.R., isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken yapılan çalışmalar kapsamında 2 adet sentetik ecza hapı ve 75 gram eroin ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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