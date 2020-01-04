Haberler » 3. Sayfa » Eroini ağzında sakladı, 'Engel'den kaçamadı - Haberler

Eroini ağzında sakladı, 'Engel'den kaçamadı

Diyarbakır'da 5 gram eroin ve 1 adet sentetik hapı ağzında saklayan şahıs, hassas burunlu köpek Engel'e yakalandı.

04.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:11 Eroini ağzında sakladı, 'Engel'den kaçamadı
'da 5 gram eroin ve 1 adet sentetik hapı ağzında saklayan şahıs, hassas burunlu köpek Engel'e yakalandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama faaliyetinin icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır'dan Şanlıurfa istikametinde seyir halinde bulunan bir yolcu minibüsü durdurularak arama yapıldı. Araç içerisinde, narkotik tespit ve arama köpeği Engel'in de kullanıldığı kontrolde, yolcu olarak bulunan F.Ş. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilediği ve narkotik köpeğinin şahıs üzerinde tepki verdiği görülmüştür. F.Ş. isimli şahsın yapılan üst aramasında, ağzının içerisinde gizlediği özel olarak paketlenmiş jelatine sarılı ve içime hazır vaziyette 5 gram eroin ile 1 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmış, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:11   Bolivya'da iptal edilen başkanlık seçimleri 3 Mayıs'ta genel seçimlerle birlikte düzenlenecek - Haberler
14:11   Siirt'te baraj suyu yükseldi, suda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı - Haberler
14:02   Emekli Albay Üçok: ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı artacaktır - Haberler
14:02   Futbolcuları taşıyan otobüs devrildi - Haberler
14:00   Çukurova 13. Kitap Fuarı açıldı - Haberler
13:58   Kasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu - Haberler
13:20   Kasım Süleymani uğurlanıyor! Cenazeye Irak Başbakanı da katıldı - Haberler
13:07   Husumetli aileler camide tekme tokat birbirlerine girdi - Haberler
12:15   Kasım Süleymani'nin cenazesi ABD üretimi araçla taşınıyor - Haberler
12:14   Hayatı kabusa dönen genç, 245 kilodan 120 kiloya indi - Haberler
4.01.2020 14:21:37