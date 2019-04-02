Erol Atik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız EDİRNE SÜLOĞLU belediye başkan adayı olan Erol Atik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. EDİRNE SÜLOĞLU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Erol Atik isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız EDİRNE SÜLOĞLU adayı Erol Atik kimdir? Bağımsız EDİRNE SÜLOĞLU adayı Erol Atik yüzde kaç oy aldı?

Erol Atik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız EDİRNE SÜLOĞLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Erol Atik SÜLOĞLU ilçesinde % 3,69 oranında oy almıştır. SÜLOĞLU ilçesinde % 3,69 oranında oy olan Erol Atik adlı Bağımsız adayı toplamda 62 adet oy sayısına ulaştı.

Erol Atik Kimdir?

Erol Atik, Süloğlu Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Edirne İli, Süloğlu İlçesi Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu.

EDİRNE SÜLOĞLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.