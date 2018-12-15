MHP'nin Tokat Cimitekke Belediye Başkan Adayı Erol Aydın Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke beldesi Belediye Başkan Adayı açıklandı. Cimitekke Beldesinin mevcut Başkanı Erol Aydın 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Peki, Erol Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
EROL AYDIN KİMDİR?
Erol Aydın 1971 yılında Tokat Cimitekke'de doğdu. İlköğrenimini Cimitekke'de liseyi Sivas Yıldızeli Öğretmen Lisesi'nde okudu. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
YEREL SİYASETTE TECRÜBELİ
Askerliğini yaptıktan sonra bir süre ticaretle uğraştı. 10 senelik muhtarlık tecrübesi bulunan Aydın, Cimitekke'nin mevcut Belediye Başkanı'dır.
Tokat,Cimitekke,Aydın
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:17