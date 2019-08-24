Haberler» Spor» Haber

Erol bedir: adebayor'u pazartesiye yetiştiriyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Adebayor, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı.

24.08.2019 23:53 Erol bedir: adebayor'u pazartesiye yetiştiriyoruz
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, " Adebayor, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı. İnşallah pazartesiye yetiştiriyoruz" dedi.
Erol Bedir, MKE Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen Adebayor'un resmi imzayı atmadığını ancak protokolde imzasını attığını belirten Bedir, Togolu oyuncuyu pazartesiye yetiştireceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bedir'in açıklamaları



İstikbal Mobilya, Adebayor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:14   Okan buruk: maç kazanmamız gerekiyor, buna ihtiyacımız var
01:13   Vedat Muriqi: "3'te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz"
01:08   Maçın ardından
01:06   Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal
01:04   Alanyaspor - kasımpaşa maçının ardından
01:00   Ersun yanal: kazandığımız için mutluyuz ama oyunumuzu beğenmedim
00:50   Ersun Yanal: "Ligde son sözü biz söyleyeceğiz"