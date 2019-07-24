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Erol Bedir Avusturya'da

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir bazı yöneticiler ile birlikte Avusturya kampında.

24.07.2019 09:02 Erol Bedir Avusturya'da
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir bazı yöneticiler ile birlikte Avusturya kampında.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. 16 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında Sarı-Kırmızılılar 2 hazırlık maçı oynadı.

Kulüp başkanı Erol Bedir ve yöneticiler dün Avusturya'ya giderek kamp çalışmalarını yakından takip edecek. Dün oynanan hazırlık maçını yakından takip eden Bedir ve ekibi maç sonrasında Teknik Direktör Hikmet Karaman'dan bilgiler aldılar.

Başkan Erol Bedir, transfer görüşmeleri ile yakından ilgilenecek. Karaman'ın raporu doğrultusunda 3-4 oyuncu daha isteyen Sarı-Kırmızılılar kısa zamanda bu transferleri bitirmek istiyor. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Avusturya, Spor

Kaynak: İHA

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