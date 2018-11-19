Erol Bedir'den Ertuğrul Sağlam Açıklaması!

"Başarılı olacağımıza inanıyoruz"

"Ertuğrul hocamız sezona 4 maçta 8 puanla başladığında '5 yıllık sözleşme, şampiyonluk' gibi şeyler konuşup göklere çıkarılıyordu. Birkaç kötü sonuç alınca da 'Gönderilsin' deniyor. O zamanki düşünce de şimdiki gündem de yanlış. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Bizim hocamızla yollarımızı ayırmak gibi bir düşüncemiz yok. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Taraftarın beklentisi başarıdır. Eğer kötü sonuçlar devam ederse, yani başarı gelmezse burada zaten ne ben kalırım, ne hoca kalır ne de futbolcular. Çünkü başarıyı getirmesi gereken bizleriz, getiremezsek gideriz."

"Fikret başkan, Mensah'a ilgisi olsa söyler zaten"