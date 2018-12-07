Erol Bedir: Devre Arasında Transfere İhtiyacımız Yok

"TRANSFERE İHTİYACIMIZ YOK"

Sakatlıkların takımın gidişatını kötü etkilediğini söyleyen Bedir, "Bizim bu kötü gidişteki en büyük sıkıntımız 12 oyuncumuzun sakat olmasıydı. Bu oyunculardan 6'sı geri döndü. 2 ya da 3'ü de önümüzdeki günlerde dönecek. Devre arasına kadar 11 oyuncumuzun tamamı geri dönmüş olacak. Dolayısıyla biz transferlerimizi, sakat oyuncularımızın geri dönmesi olarak düşünüyoruz. Eğer biz sezon başındaki kadromuzu devre arasında elimize alabilirsek ki şu anda %90 oranında alacak gibi gözüküyoruz. Bizim tekrar transfere ihtiyacımız yok. Sezon başında 'transfere ihtiyacımız yok, elimizdeki oyuncularla devam edelim' dedik. Lige de iyi başladık. İlk 4 maçta 8 puan aldık ama sakatlıklar belimizi büktü. Onları atlattıktan sonra problem yok" şeklinde konuştu.

"BORCU ÖDEYEMEZKEN YENİ TRANSFER YAPMAK İÇERİDEKİ DENGELERİ BOZAR"

Süper Lig'deki birçok kulübün finansal açıdan zor durumda olduğunu ifade eden Erol Bedir, "Transfer döneminde göreceksiniz. Yasağı olmayan kulüplerimizin de çok fazla transfer yapacağını düşünmüyorum. Sezon başında yapılmadığı için şimdi yapılsın deniliyor. Ülkemizin, kulüplerimizin içinde bulunduğu durum transfer yapmayı engelliyor. Diğer bir şey de kulüplerden 1-2 tanesi hariç, oyuncuların, teknik heyetin paraları ve diğer borçlarını ödeyemiyor. Ülkemizin, kulüplerimizin içinde bulunduğu durum da transferi engelliyor. Kulüplerimiz finansal açıdan çok sıkıntılı durumdalar. Böyle bir durumda kadrodaki oyuncular paralarını alamazken veya sıkıntı varken, yeni transferler yapıp oraya para harcamak içerideki dengeleri de bozar. Dolayısıyla ben devre arası transfer döneminde 1-2 kulüp hariç diğer kulüplerin aktif olacaklarını düşünmüyorum. Bizim de transfer yasağımız varmış ya da yokmuş hiç önemli değil. Aslında transfer yasağımız da henüz gelmedi. Biz de bir an önce gelsin diye çabalıyoruz. Eğer sakatlarımız tam dönerlerse ki dönecekler diye umuyoruz. Bu nedenle transfere ihtiyacımız yok. Hocamızın da düşüncesi bu yönde" ifadelerini kullandı.

"MENSAH İÇİN TEKLİF YOK"