06 Aralık 2018, 18:47
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Erol Bedir: "Galatasaray Olmadan Birlik Olmaz"

Erol Bedir: "Galatasaray Olmadan Birlik Olmaz"

Kayserispor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor olmadan bir birlik, beraberlik olmaz." dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısından önce birkaç kulüp başkanıyla bir araya  geldiklerini aktaran Bedir, "Galatasaray Kulübünün açıklamasını duyduk.  Galatasaray da diğer kulüpler de bir ve beraber olmanın heyecanı içinde  olacaktır. Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor olmadan birlik olmaz."  ifadelerini kullandı.
Kayserispor'un yaşadığı teknik direktör değişimini de değerlendiren  Erol Bedir, "Bir futbol kulübünde başarısızlıktan, kulüp başkanı başta olmak  üzere futbolcular, teknik heyet ve taraftar da sorumludur. Kendi üzerime düşen  sorumluluğu aldım ve genel kurul yaptım. Genel kurul, benim devam etmemi istedi.  Bu sorumluluğu devam ettireceğim. Daha sonra yaşanan gelişmelerde çok sevdiğimiz  Ertuğrul Sağlam görevi bırakmak istedi ve biz de kabul ettik. Daha önce  Kayseri'de çalışan Hikmet Karaman'ı teknik direktörlüğe getirdik. Hayırlı olsun.  İyi bir kadromuz var. Sakatlarımız döndü. Kasımpaşa maçıyla çıkışa geçeriz diye  düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
Yiğiner: 'Futbol konuşmak istiyoruz'
Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise, yaşanan  hakem hatalarından dolayı futbolu konuşamadıklarını söyledi.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesinde basın mensuplarının  sorularını yanıtlayan Yiğiner, Türkiye'de hakem hatalarından dolayı futbol  ortamının gerildiğini belirterek, "Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra bu  noktaya geldik. Biz futbol konuşmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi adaletli bir  yönetim istiyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Enerjimizi futbolun  dışında harcamamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübünün hakkında yapılan açıklama çekilene kadar vakfın  toplantılarına katılmama kararını da değerlendiren Mehmet Yiğiner, şunları  kaydetti:
"Galatasaray Kulübünün de burada olmasını arzu ederdik. Birliğin ismi  birlik. Galatasaray ve diğer kulüplerin de hakları korunacaktır. Bizim  istediğimiz, tüm kulüpler, hakemler ve yöneticiler adil olsun. Galatasaray'ın  hakkı yenmiştir. 2 puan kaybı olmuştur. ve biz hakem hatalarından dolayı futbolu  konuşmuyoruz. O maçta bariz hakem hataları olmasaydı bugün bu soruları bize  sormayacaktınız. Spor camiasının adil yönetildiği bir futbol ortamı istiyoruz.  Türk futbolunun gelişmesini istiyoruz. Ilımlı ve güzel bir karar alacağımızı  düşünüyorum."
MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş, Atiker Konyaspor  ve Antalyaspor maçlarında hakem hatalarından dolayı puanlar kaybettiğini  vurgulayan Yiğiner, "Maddi ve manevi kaybımız oldu. Maçların adil bir şekilde  yönetilmesini istiyoruz. Herkes eşit şartlarda yarışsın. Bu şekilde Türk futbolu  değer kazanır." diye konuştu.

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