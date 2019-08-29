Erol bedir: hocanın planları içinde mensah'ın gitmesi yok

"Adebayor kalitesini ispat etmiş bir oyuncu"

"Mevlüt Erdinç ile ilgili girişimimiz olmadı"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, -

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva'da gerçekleştirilen toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yasa dışı bahis konusunun önemli olduğuna dikkat çeken Bedir, "Bu çok önemli bir konu. Kulüpler Birliği olarak bir sonraki toplantıda gündeme alacağız" diye konuştu.

"ADEBAYOR KALİTESİNİ İSPAT ETMİŞ BİR OYUNCU"

Adebayor'un kalitesini ispat etmiş bir isim olduğunu ifade eden Bedir, "Adebayor'un oynayıp oynayamayacağına hoca karar verir. Dün ben buradayken son taktik idmanında Adebayor'un yerine 17 yaşında alt yapıdan bir arkadaşımız oynamış. Hoca ile görüştüm. 'Benim için belli olmaz. Onu da oynatırım, Adebayor'u da oynatırım, fark etmez. Önemli olan taktiksel ve fiziksel anlamda maçı kazanacak organizasyonları yapmak' dedi. Bizim kadromuzda sadece Adebayor yok. 24 oyuncumuz var. 7-8 genç oyuncumuzla birlikte bu yıl çok zengin bir kadromuz var. İnşallah yarın herkes fizik olarak hazır olur. Katkı verdikleri sürece hoca istifade eder. Adebayor kalitesini ispat etmiş biri. Eğer hazırsa her hocanın sahada tutacağı bir oyuncu. Ben keyifli maç olacağını düşünüyorum. Aynı Zafer Bayramı'nın olduğu bir gün. İnşallah Kayserispor'da zafer ile ayrılır. Zaten sonucu konusunda Denizlispor Başkanı Ali Başkan tiyo verdi. Galatasaray maçı ile ilgili ön görüde bulunmuştu. Bizim maç ne olur başkan dedim. O da kulağıma bir şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.

"MEVLÜT ERDİNÇ İLE İLGİLİ GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Mevlüt Erdinç ile ilgili bir girişimleri olmadıklarına dikkat çeken Erol Bedir, "Biz transferi kapadık. Elimizdeki kadro ile ligde devam edeceğiz. Mevlüt Erdinç ile ilgili bir girişimimiz olmadı. İki oyuncumuzu göndermek istemediğimizi söylemiştik. Bu sözümüz hala devam ediyor. Mensah bizim önemli oyuncu. Mensah'ı göndermek istesek şimdi de göndeririz. Hocamızın planları içerisinde gitmesi yok. Futbolda konuşulur, baş döndürücü bir şey olursa diye... Onun da şu saatten sonra olacağı yok" şeklinde konuştu.

