Erol Bulut: 2 Oyuncunun Kadro Dışı Bırakılmasının Nedeni Var

Kaynak: DHA

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 26'ncı haftasında sahasında ağırlayackaları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ederken, sarı- kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, "Ertaç Özbir ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı. Bunu biz birlikte karar verip bir sonuca vardık. Her şeyin bir nedeni var. Ona herkes inansın. Yeterince ben uzun zamandır sabrettim" dedi.Süper Lig'de geride kalan 25 haftada topladığı 34 puanla 6'ncı sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise MKE Ankaragücü maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Bifouma ve Rahman ise takımla idmanlara çıkmaya başladı.İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, takımın kötü gidişatından dolayı morallerin düşük olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bu takımı biz geçen sene nereden aldık? Bugünler de nerede seyrediyoruz? Herkesin zaten gözü önünde olan bir şey. Müthiş bir çıkış ama bazı çıkışların düşüşü olabiliyor. Tabii nedenleri var. Nedeni olamayan bir şey bu şekilde olmaz. Nedenlerinden biri sakatlıklarımızın yoğun olması. Aleyhimize verilen kararlar, lehimize verilmeyen kararlar. Onlardan çok çektik zaten ikinci yarı. Ondan sonra daha önce açıkladığım gibi; içimizdeki bazı sorunlar oldu ister istemez. İki arkadaşımıza gelince Ertaç Özbir ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı. Bunu biz birlikte karar verip bir sonuca vardık. Her şeyin bir nedeni var. Ona herkes inansın. Yeterince ben uzun zamandır sabrettim. Bazı şeylere böyle bir karar olması gerektiğini düşündüm ve o şekilde de karar verdim ama herkes bilsin ki; taraftarımız, medya her şeyin bir nedeni var. Hiçbir teknik direktör, hiçbir kulüp futbolcusunun kadro dışı kalmasını istemez. Kaldıysa da bir nedeni olduğunu herksin bilmesini isterim. Önümüzdeki günlerde tek tek futbolcularımız ile oturup toplantı yapacağım. Çünkü bu gidişatı biz hep birlikte değiştirmemiz gerekiyor. Ben olayım, ekibim olsun, futbolcularımız olsun, yönetimimiz olsun, taraftarımız olsun, medya olsun hep birlikte bu işin içinden bu kötü gidişattan hep birlikte çıkacağımıza ben inanıyorum. Zaten inanmamış olsam bugün şuan burada olmuş olmazdım.""İLK 6'NIN İÇERİSİNDE OLMA HEDEFİMİZ HALEN DEVAM EDİYOR"Ligi, kupayı ve sahasında ağılayacakları MKE Ankaragücü maçını değerlendiren Bulut, "Her maç olduğu gibi Ankaragünü maçı bizim için çok önem taşıyor. Tabii ki bunu hep birlikte başaracağız. Bugüne kadar bu duruma nasıl geldiysek, başarı elde ettiysek bu maçı da hep birlikte çıkıp istediğimiz o 3 puanı alıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz ama bir şey unutmayalım; biz hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık. Şuan ligin 6'ncısıyız, kupada yarı finaldeyiz. Kaybettiğimiz hiç bir şey yok. Önümüzde 9 maç var ve o ilk 6'nın içerisinde olma hedefimiz halen devam ediyor. O 9 maçta bunu gerçekleştirebileceğiz inşallah" şeklinde konuştu.