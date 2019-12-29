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Erol Bulut: "3 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz"

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Bugün zorlu Konyaspor maçına 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz.

29.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:25 Erol Bulut:
Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında konuk ettiği 'u 2-1'lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Bugün zorlu Konyaspor maçına 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz. Bizim için zor maç oldu" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sevinçli olduklarını ifade etti. Bulut, "Bugün zorlu Konyaspor maçına 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz. Bizim için zor maç oldu. Aslında maça iyi başladık gözüktü ama yine de konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Nitekim 8. dakikada yediğimiz bir gol oldu. Ondan sonra futbolcularımız içeride soyunma odasında konuştuklarımızı daha iyi hatırladılar ne yapmamız gerektiğini. Golden sonra tek kale maç oynadık. Rakip attıkları golden sonra gelemedi veya çok az baskı kurdu. Biz önce birbiri yakaladık. İkinci yarıda baskılı oynadık. Gol pozisyonlarına girdik. Nitekim 90+4'te ikinci gol atarak hakkettiğimiz 3 puanı aldığımız düşünüyorum" dedi.

"Bir iki transfer yapmayı düşünüyoruz"

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Bulut, "Ondan sonra zaman zaman iniş çıkışlarımız oldu. İyi oynadığımız bazı maçları bir puan ya da yenilgiyle kapattık. Gol yollarında biraz sıkıntı çektik ama futbolun doğasında bu var. Devre arası şimdi geliyor. Bir iki transfer yapmayı düşünüyoruz. Ayrılacak bir ya da iki kişi olabilir ama önümüzdeki günlerde daha net belirleyeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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