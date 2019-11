Erol Bulut: "Ankaragücü maçında doğruları yaparak 3 puan almak istiyoruz"

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yaptığı tek idmanla başladı. Antrenman öncesi konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yaptığımız hataları azaltıp, Ankaragücü maçında doğruları yaparak 3 puan almayı düşünüyoruz" dedi.



Hafta sonunda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı tek idmanla başladı. Yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenmana futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünde dar alanda turnuva yapıldı. Antrenmana sakatlığı devam eden Juanfran ve Lokman katılmadı.



Antrenman sahasına toplanan futbolcular, Yunan savunma oyuncusu Georgios Tzavellas'ın 32. doğum gününü pasta keserek kutladı. Üzerinde Alanyaspor'un logosu olan pastanın mumlarını üfleyen Tzavellas, Teknik Direktör Erol Bulut'un elinden pasta yedi.



"Ankaragücü maçında doğruları yaparak 3 puan düşünüyoruz"



İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 mağlup ayrıldıkları Göztepe maçı ile ilgili geri bildirim toplantısı olduğunu söyledi. Toplantıda takımdaki eksikleri değerlendirdiklerini ifade eden Bulut, "Her hafta yaptığımız gibi neleri eksik yaptık, nerede kendimizi daha geliştirmemiz lazım bunları konuştuk. Bunu interaktif zaten yapıyoruz, bugün bayağı arkadaşımız katıldı o iyi oldu. Yaptığımız hataları azaltıp, oynayacağımız Ankaragücü maçında doğruları yaparak 3 puan almayı düşünüyoruz. Göztepe maçında da 3 puan düşündük ama istediğimiz gibi olmadı. Yine gol pozisyonlarına giren takım olduk ama haftalardır aynı şeyi yaşıyoruz. Üretiyoruz ama maalesef istediğimiz golü bulamıyoruz. Daha doğrusu son 3 haftadır golü bulamıyoruz. Bunu inşallah bu hafta kıracağız, ondan sonra bir çıkışa girmeyi düşünüyoruz" dedi.



"Takım olarak bu işi çözeceğiz"



Bir gazetecinin yedek kulübesindeki futbolcuların verimliliği hakkındaki sorusu üzerine Bulut, "Sakatlıklarımızdan sonra bir de cezalılarımız olunca... Onların yerine giren arkadaşlarımız da elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu zaman zaman maçlarda iyi oluyor ama tabi oturmuş 11'imize baktığımızda tam o verimi alamıyoruz ve alamadık bugüne kadar. Ama arkadaşlarla da haftalardır oynuyoruz ve üstün oynuyoruz. Şimdi sadece o arkadaşlarımıza gol atamama sorununu bağlamamamız lazım. Bu bir takım oyunu, takım olarak bu işi çözeceğiz. Nasıl ilk haftalarda 4 mağlubiyet üst üste aldıysak, iyi oyun oynadıysak, bundan sonra da birlikte hareket edip yine maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz" cevabını verdi.



"Birkaç transfer düşünüyoruz"



"Lig arasındaki transfer olacak mı" sorusuna da yanıt veren Bulut şunları söyledi:



"Onu oturup düşüneceğiz, biraz daha zamanımız var. Yönetimle oturacağız ama birkaç transfer düşünüyoruz. Yapmamız lazım çünkü ikinci yarı daha çekişmeli geçecek her zaman olduğu gibi. Şu an yakaladığımız 19 puan var, bu çok iyi bir durum. Biz biraz analiz ettiğimizde, lige çıktığından beri bugüne kadar ilk yarıyı 18 puanla kapatan bir Alanyaspor vardı. Biz şu an 12. haftadayız, 19 puandayız. Alanyaspor en iyi sezonunu yaşıyor ama bu yeterli mi, bize yeterli değil. Bizim 19 puanda kalmamamız lazım. Bunu ilk yarının bitimine kadar daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki 5 hafta içerisinde daha iyi yerlere getiririz." - ANTALYA

Kaynak: İHA