- Erol Bulut: "Futbolcularım maçı çevirmek için her şeyi denedi"Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Hedefimiz ligi geçen seneden daha iyi yerde bitirmek"İSTANBUL - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yenilmemize rağmen oyuncularım büyük çaba sarf etti. Maçı çevirmek için her şeyi denedi. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Takımının oyununu beğendiğini belirten Bulut, "Bugün maça istediğimiz gibi başladık. İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ve değerlendiremedik. Penaltıya kadar Beşiktaş'ın fazla pozisyonu da olmadı. 1-1 yakalamış olsaydık farklı olacaktı. Büyük bir takıma karşı yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Futbolcularım maçı çevirmek için her şeyi denedi. Bundan mutluyum ama birkaç oyuncumun performansında düşüklük var. Bunu milli arada bitirmeye çalışacağız. Yaptığımız hataları gidereceğiz. Bu arada Dorukhan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda umarım Beşiktaş'a geri döner" dedi."Baskılı ve zevkli bir maç oynadık"Takımın hedefi hakkında da konuşan Bulut, "İlk 6-7 haftalık periyoda baktığımızda iyi bir başlangıç yaptık. Daha sezon başında açıklamam olmuştu geçen seneden daha iyi bir pozisyonda bitirmek ligi. Tek hedefimiz bu. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takımın gidişi iyi. Bir maç kaybettik diye strese girmeyeceğiz. İstanbul 'daki büyük takımın iyi futbol oynamaması sadece onlara bağlı değil. Anadolu takımlar dişe diş gösteriyor artık rakiplerine. Makas daraldı çünkü İstanbul ve Anadolu takımları ile. Futbolcu kaliteleri olarak aralarda çok fark yok. Anadolu takımları da dişe diş mücadele ediyor. Bugün maça baktığımızda iyi bir maç oynadık yenilmemize rağmen. Baskılı ve zevkli bir maç oynadık" dedi.Bulut, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi de milli takıma başarı dileklerini iletti.