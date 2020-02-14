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Erol Bulut: "Futbolcularımız 3 puan almak için elinden gelenin en iyisini yapacak"

Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başlayan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Futbolcularımız zaten 3 puan almak için elinden gelenin en iyisini yapacak.

14.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:55Erol Bulut:
ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başlayan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Futbolcularımız zaten 3 puan almak için elinden gelenin en iyisini yapacak. O doğrultuda bugün antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleşen idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Turun yeşilli ekip antrenmanın basına kapalı bölümünü ise taktik ve hücum çalışmasıyla tamamladı. Hafif sakatlığı bulunan Manolis Siopis, Salih Uçan, Jose Marafona idmana katılmazken, Bakasetas ise takımdan ayrı fitness salonunda çalıştı.

"Hazırlıklarımızı hafta sonuna sürdürüyoruz"

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör Erol Bulut, zor bir süreçten geçtiklerini belirtti. Bulut, "Zor süreç olacağını zaten biliyorduk, çalışmalarımızı da ona göre yaptık. Son haftalara baktığımızda güçlü takımlara karşı oynadık ama iyi sonuçlar elde ettik. Ligde olsun, kupada olsun tur atladık, bu tabii ki bizi mutlu ediyor. Şu an ufak tefek sakatlıklarımız var. Gençlerbirliği maçına yine 11 kişi sahaya çıkacağız bu kesin, o kadar futbolcumuz var. Futbolcularımız zaten 3 puan almak için elinden gelenin en iyisini yapacak. O doğrultuda bugün antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı hafta sonuna sürdürüyoruz" dedi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: İHA

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