Haberler » Spor » Haber

Erol bulut: gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

06.10.2019 19:48Erol bulut: gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Mücadeleye çok iyi başladıklarını ifade eden Bulut, "İlk yarıda yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Çok gol pozisyonuna girdik, maalesef değerlendiremedik" diye konuştu.
İkinci golü yedikten sonra oyuncularının her şeyi denediğini dile getiren teknik adam, "Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Pozisyonları değerlendiremediğinizde bunlar oluyor" dedi.
Erol Bulut, iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayarak, "Büyük takımların düşüşü sadece onlara bağlı değil, Anadolu takımlarına da bağlı. Karşılık gösteren Anadolu takımları var. Makas daraldı, eskisi gibi arada çok büyük farklılık yok. Biz de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bulut'un açıklamaları



Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:41 İsmail Kartal: VAR'a neden gidilmedi?
23:32 Genç güreşçilerden 54 madalya
23:30 Havalı Silahlar Federasyon Kupası
23:28 Kasımpaşa'da pavelka ameliyat oldu
23:28 THY Dostluk Turnuvası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı
23:26 Açık Eskrim Turnuvası sona erdi
23:26 Fikret Orman: Devreyi kapattı gibi gözüküyor