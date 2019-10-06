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Erol bulut: gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

06.10.2019 22:07Erol bulut: gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik


Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Mücadeleye çok iyi başladıklarını ifade eden Bulut, "İlk yarıda yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Çok gol pozisyonuna girdik, maalesef değerlendiremedik" diye konuştu.
İkinci golü yedikten sonra oyuncularının her şeyi denediğini dile getiren teknik adam, "Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Pozisyonları değerlendiremediğinizde bunlar oluyor" dedi.
Erol Bulut, iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayarak, "Büyük takımların düşüşü sadece onlara bağlı değil, Anadolu takımlarına da bağlı. Karşılık gösteren Anadolu takımları var. Makas daraldı, eskisi gibi arada çok büyük farklılık yok. Biz de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.


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Erol Bulut'un açıklamaları



Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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