Erol Bulut Hedeflerini Anlattı

18 Kasım 2018 Pazar 17:56



18 Kasım 2018 Pazar 17:56

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bu sezonki hedeflerinin ilk 10 içerisinde yer almak olduğunu ifade ederek, "Daha iyisini yapabiliyorsak, inşallah daha iyisi olacak. Ben buna inanıyorum. Devre arası yapacağımız birkaç transferle daha iyi konuma geleceğimizi umut ediyorum" dedi. Süper Lig'de 12 haftalık bölümde 21 puan toplayan ve dördüncü sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik patronu Erol Bulut, kulüp televizyonunda samimi açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiklerinde farklı bir ortamla karşılaştıklarını ancak teknik heyet ve futbolcular olarak iyi bir gelişim gösterdiklerini ifade eden Bulut, "Tabii her hoca, kulüp, futbolcular hedefe oynamak ister. Hedef Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, kupa finali olsun isterler. Avrupa'ya gidebilmek her hoca ve futbolcunun isteğidir. Bizim gerçekçi olmamız lazım. Ben göreve geldiğimden buyana bir yıllık süre geçti. Bir yıllık süreçte gerçekten büyük bir gelişim gösterdik" dedi."2013 YILINDA YARDIMCI ANTRENÖRDÜM"Bulut, Yunanistan'da futbolu bıraktıktan sonra Özcan Kızıltan'ın yardımcılığını yaptığını, 2013'te de Evkur Yeni Malatyaspor'da çalıştıklarını anımsatarak, şunları söyledi:"İyi bir gidişat yakaladık. Elazığspor'da Trond Sollied, teknik direktör olunca beni yardımcılığına istedi. Tabi orada iyi bir gidişat olmadı. İki ay sonra Sollied kulüpten ayrılınca bizde ayrılmış olduk. Medipol Başakşehir Süper Lig'e çıktığında Abdullah hoca (Abdullah Avcı) göreve geldi. Abdullah hocanın 3,5 sene yardımcılığını yaptım. Birlikte fikir alış verişinde bulunduk. Abdullah hocayla 2005 yılında Yunanistan'da tanıştım. A Milli Takım'da teknik direktör olduğunda ziyarete gittim. Yardımcı aradığı dönemde Tayfun hoca teklif etti. 2014'te Başakşehir'de başlamış oldum.""FUTBOLCULARIMDAN MEMNUNUM"Görevde bulunduğu sürece futbolcuların, onlara verdikleri bilgileri sahada iyi uyguladığını ifade eden Bulut, "Vizyonumu futbolculara iyi aktarıp, futbolcularda bunu sahada iyi uyguladığı zaman zaten her şey birbirine oturmuş oluyor. Bugüne kadar geldiğimizden beri futbolcularım, onlara verdiğimiz bilgileri iyi bir şekilde sahaya yansıttılar. Hem geçen sene hem de bu sene bunu en iyi şekilde uyguluyorlar. Bu sene üzerine koyarak devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde yolumuza devam ederiz" diye konuştu."ADALETLİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"Bulut, yaptığı işi ve hedefinin ne olduğunu iyi bildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hedefim doğrultusunda yol almış gidiyorum. İnşallah ekibimle birlikte istediğim şekilde bu devam edecek. Almanya'da doğup büyüdük, doğal olarak oranın futbol kültünü almış oluyorsunuz. Disiplin her zaman ilk sırada gelen konudur. Bu Malatyaspor'da da bu şekilde. Disiplin, saygı olmadan başarı elde etmeniz biraz zor, biz onu sağlamaya çalışıyoruz. Adaletli olmak çok önemli. Ben, adaletli bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Bunu futbolcularımda yaşamıştır. Oynattığım, oynatmadığım futbolcular olmuştur, hepsinin de bir nedeni vardır. Futbolcumda zaten bunu biliyor. O yüzden adaletli olduğumu gördüklerini düşünüyorum. Onlarda bunun karşılığında sahaya çıktıklarında en iyi performansı vermeye çalışıyorlar.""ÇOK ÇALIŞTIK"Evkur Yeni Malatyaspor'a geliş sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Bulut, "Sonuçta Medipol Başakşehir'de 3,5 yıl müthiş bir gidişat, hala o iyi gidişat devam ediyor. Ayrıldığımda takım lig ikinciliğine kadar gelmiş, Türkiye Lig Kupası finali oynadı. Gelen teklifle takımdan ayrılma kararı aldım. Hedefimde teknik direktörlüğe başlamadan önce maksimum 5 yıl yardımcı antrenörlük yapmak vardı. Tesadüf tam 5 yılda doldu. Tabi tam beş yıl olduğu için değil, doğru zaman olduğu için ayrıldım. Çünkü kendime olan inancım, aldığım bilgi, donanım olarak hazır olduğumu düşündüm. O yüzden Abdullah hocayla oturdum konuştum ve ayrılmak istediğimi söyledim. Gerçekten zor şartlarda burada başladık. İlk 3 ay ekibimle 24 saat çalıştık. Yardımcılarımla ilgili A, B ve C planım hazırdı. Kafamdaki sistemi kurmuştum. Düşünce olarak benim tarzımı anlayabilecek olan yardımcılarımı tek tek seçtim. Sezon içerisinde 1-2 kişi daha kattım. Bu planlarımın hepsi hazırdı, ben hazırlıksız işe başlamam. Malatyaspor'un o dönem 1-2 maçını izledim. İçine girdikten sonra gerçekler ortaya çıkıyor. En büyük nedenim kendime güvenimdi. Ekibime güvendim ve bu işe başladım. İşimizi doğdu düzgün yaptık. Futbolcularım, kendilerine aktardığımız bilgileri hızlı bir şekilde geri vermeye başladı. En sevindirici tarafı da o oldu" diye konuştu."HEDEFİM VAR"Bulut, bütün eleştirilere açık olduğunu kaydederek, "Ankaragücü maçı sonrası, 'istifa etmesi gerekiyor' diye yazılar olduğu zaman herkesin kendi vicdanına bırakıyorum. Kimlerin ne yazdığı ve mesaj gönderdiğini biliyorum. Fazla kulak asmak istemiyorum. Benim burada yapmam gereken, kulübün ve futbolcuların bir hedefi var. Ben kafamı sadece onlara yoruyorum başkada yazılan haberlere yormuyorum. Bir hoca takımı nereden aldı, nereye getirdi, bu sezon nasıl başladı, takım nerede? Bir hocanın arkasında ne kadar durulur, durulmaz kararı verecekler belli. Tabii 5-6 tane futbolcu gönderilemeyeceğine göre, genellikle hoca gidiyor. Genel fotoğrafa bakmak lazım. Sadece hoca gönderip 'takımımız daha iyi olacak' diye düşüncenin olmaması lazım. Bazen istikrar çok önemli. Büyük fotoğrafı görmek çok önemli ama maalesef bazı arkadaşlar o büyük fotoğrafı göremiyorlar. Eleştirilerini ona göre yapıyorlar. O zaman düşünmemiz lazım o kişiler Malatyaspor'un iyiliğini mi, kötülüğünü mü istiyor?" ifadelerini kullandı.(Mehmet Türel/İHA)