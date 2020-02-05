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Erol Bulut: "Hiçbir şeyin garantisi yok"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Maçı 2-0 kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Tabi önümüzdeki haftaya oynanacak olan ikinci bir maç var.

05.02.2020 23:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:56Erol Bulut:
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Maçı 2-0 kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Tabi önümüzdeki haftaya oynanacak olan ikinci bir maç var. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yok" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut oynanan oyundan memnun olduklarını aktardı. Bulut, "Bugün kupanın ilk ayağında oynadığımız oyun beni ve teknik ekibimizi memnun etti. Futbolcularımız iyi mücadele etti. İyi savaştılar, çok koştular bugün. Yakaladığımız pozisyonlardan ikisini iyi değerlendirip, maçı 2-0 kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Tabi önümüzdeki haftaya oynanacak olan ikinci bir maç var. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yok. Aynı mücadeleyi, isteği, arzuyu, yarı finale adımızı yazdırmamız için önümüzdeki hafta da İstanbul'da göstermemiz gerekiyor" dedi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: İHA

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