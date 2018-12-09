09 Aralık 2018, 20:03
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Erol Bulut: 'İyi İşler Yaptık'

Erol Bulut:

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendikleri karşılaşma için zor bir deplasmanda oynayacaklarını bildiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sahasında baskılı oynadığını  bildiklerini aktaran Bulut, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un arkasında müthiş  taraftarı vardı. İlk 20 dakika biraz zorlandık, sonra oyunu dengeledik ancak  basit bir penaltıyla geriye düştük. İkinci yarı gol atmamız gerekiyordu ve ikinci  yarıda baskılı oynadık, iyi işler yaptık. Bir kaç değişiklik yaptık ve oyunu  berabere getirdiğimizde, oyun lehimize dönmeye başladı ve maçı iki farkla aldık.  İlk yarı geri düştüğümüz maçı ikinci yarı aldık, oyuncularımızı kutluyorum."  değerlendirmesinde bulundu.
Erzurumspor Kulübü

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