15 Kasım 2018, 16:40
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Erol Bulut: 'Kimse O Düşüncelere Girmesin Çünkü...'

Erol Bulut:

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde bulundukları konum dolayısıyla herkesin farklı düşüncelere girdiğini ancak önlerinde zorlu 22 karşılaşmanın daha bulunduğunu söyledi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Spor Toto Süper Lig'in 13.  haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıkları öncesinde  açıklamada bulundu.
Alınan sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını belirten Bulut, "Ligde 21  puanla dördüncü sıradayız herkes farklı düşüncelere giriyor. Bence kimse o  düşüncelere girmesin çünkü önümüzde daha 22 zorlu maç var. Bunun evvelinde ligin  ilk yarısında önümüzde 5 maç var. Ligin ikinci yarıları geçen sene ve daha önceki senelere bakıldığında daha çetin geçiyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Biz aynı  ciddiyetle işimizi doğru dürüst yapmak istiyoruz. Ben her zaman futbolcularıma  aktarıyorum, onlar da işini ciddiyetle yapıyor." diye konuştu.
"Devre arasında 2-3 transfer yapacağız"
Bulut, lig başından beri milli maçlar nedeniyle lige verilen aralara  puan kayıplarıyla girdiklerini hatırlatarak, Trabzospor galibiyetiyle bu durumu  da aştıklarını aktardı.
İkinci transfer döneminde takıma takviye yapacaklarına değinen Bulut,  "Devre arasında 2-3 transfer yapacağız. Bu isteğimizi başkanımız ve yönetimle de  paylaştım. İstediğim bir kaç transfer var. İnşallah bunları gerçekleştirdiğimizde  ikinci yarı sorunsuz geçecektir." ifadelerini kullandı.
"1 puan alma düşüncemiz var"
Erol Bulut, ligin 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gideceklerini  kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kasımpaşa bu ligin en tempolu, atletik takımlarından birisi ve iyi  bir gidişatları var. Biz hazırlıklarımızı 10 gün içerisinde yapıp, Kasımpaşa  maçına iyi hazırlanmak istiyoruz çünkü oradan da en az 1 puan alma düşüncemiz  var. Her zaman söylediğim gibi 1 puan, ondan sonra fazlasını alabiliyorsak onu  almaya çalışacağız."
Antrenman
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, teknik direktör  Erol Bulut yönetiminde başladı.
Sarı-siyahlı ekip, antrenmanın basına açık bölümünde koşu, ısınma ve  pas çalışması yaptı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir, orta saha oyuncusu  Mitchell Donald ile birlikte milli takımlarından bulunan kaleci Fabien Farnolle,  forvet Khalid Boutaib, defans Arturo Mina, orta saha oyuncusu Danijel Aleksic  katılamadı.
Ameliyat olan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından bireysel  çalışmalar yapan forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu takımla çalışırken, hafif  sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Murat Akça ile sağ bek Sincere Seth  kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı koştu.
Orduzu,Yeni Malatyaspor,Kasımpaşa

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