Erol Bulut: "Pozisyonları İyi Değerlendiremedik"

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Akhisarspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor
'un teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini söyledi.
Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada istemedikleri bir sonuç olarak iki puan kaybettiklerini ifade etti.
Oyunun geneline bakıldığında topa daha çok sahip olan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Bulut, şunları kaydetti: "İlk yarı istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda ikinci golü bulma hedefimiz vardı. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. Rakip bulduğu iki şuttan birisini değerlendirdi ve karşılaşmadan 1 puan aldı. Ancak biz iki puan kaybettik. Kaybedilen iki puan tabii bizi üzüyor. Sonuçta 3 puan almış olsaydık bugün daha üst sıralarda olacaktık. Ancak şu an 6'ncı sıradayız, kaybedilen bir şey yok. İlk yarının sonuna kadar önümüzde 3 maç daha var. Önümüzdeki 3 maçta bu kaybedilen 2 puanı telafi edeceğiz."
Evkur,Yeni Malatyaspor
04 Aralık 2018 Salı 02:14